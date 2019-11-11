Суд з боєм дозволив подальшу ліквідацію УПЦ КП

У Києві Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду столиці про призупинення ліквідації УПЦ (Київського патріархату).

Судове засідання супроводжувалося протестами прихильників УПЦ (КП), які влаштували мітинг під будівлею суду, а потім прорвалися всередину приміщення, розбивши скло на вхідних дверях. Також повідомляється, що учасники судового засідання забарикадувалися зсередини стільцями.

Тим не менше, суд задовольнив апеляційні скарги митрополита Черкаського ПЦУ Олега Яременка та Міністерства культури України щодо рішення суду першої інстанції про зупинення ліквідації УПЦ (КП).