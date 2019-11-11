Законопроект про легалізацію грального бізнесу веде до захоплення ринку лотерей росіянами

Підготовлений урядом Проект закону «Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор» (№2285) в тому вигляді, в якому він був представлений на засіданні профільного комітету Верховної Ради, приймати не можна, — вважає експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Про це пишуть “Економічні новини”.

На думку експерта, законопроект написаний під конкретних гравців і не має нічого спільного з озвученими бажанням володимира Зеленського навести порядок у гральній сфері. «Залишати законопроект в такому вигляді — означає законсервувати існуючу систему, надавши їй видимість легальною, і при цьому встановити монополію російських і українських букмекерів», — каже Кушнірук.

Колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельская також вважає, що підготовлений законопроект далекий від вирішення заявленої мети.

Російські гравці згадуються невипадково. У схемі лобіювання названого законопроекту, опублікованого в Економічних новинах, простежується ланцюжок структур, так або інакше пов’язаних з Росією і навіть з окупованими територіями України.





Серед основних лобістів видання називає:

— Букмекерську компанію «Парі-Матч». Заборонена в Україні з 2009 року. Штаб-квартира залишається в Києві, основний бізнес веде в Росії і країнах СНД. У 2018 році СБУ звинуватила «Парі-Матч» у фінансуванні тероризму за операції з окупованими територіями.

— Букмекерську компанію «Фаворит». Також з 2009 року знаходиться під забороною. Незважаючи на заборону, розвинула в Україні масштабну мережу з п’яти тисяч підпільних ігрових залів. В 2016 році, в результаті спецоперації силовиків, мережа була ліквідована. Продовжує вести бізнес в Росії, а також у ОРДЛО.

Офіційним лобістом Економічні новини називають Бориса Баума, представника російської злочинного угруповання «Лужниковської». Саме Борис Баум представляв у парламенті текст законопроекту, називаючи себе при цьому представником Володимира Зеленського.

Раніше вже повідомлялося, що з української сторони лобістом і офіційним спікером цього проекту є Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Йому приписують тісні зв’язки з букмекерською компанією «Парі-Матч».