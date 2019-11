Навальний розповів про нерухомості сім’ї прокурора Москви в Чорногорії та Іспанії

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований Олексієм Навальним, представив свіже розслідування, в якому розповідається про закордонної нерухомості сім’ї прокурора Москви Дениса Попова, який був призначений на цю посаду у вересні 2019 року, а раніше обіймав посади прокурора Хакасії і Дагестану. Текстова версія розслідування була опублікована в блозі Навального.

За даними ФБК, сім’ї Попова належить куплена кілька років тому нерухомість в Чорногорії та Іспанії, а також дача на Рубльовці і база відпочинку в Астраханській області.

Як з’ясували соратники Навального, в 2009 році дружина Попова Ірина (пізніше вони розлучилися) заснувала в Чорногорії фірму Monte Biser. Цій компанії належить приморська готель, апартаменти якої здаються охочим – в них побував Навальний під час запису розслідування. У деклараціях Попова ця власність не вказувалася. Крім того, офіційна зарплата Попова тоді становила близько 60 тис. рублів на місяць, а Ірина Попова була безробітною, пише “Медуза”.

“Взагалі-то квартири будували під продаж, ми знайшли багато оголошень про це. Але якщо ми правильно розуміємо, то не продали вони жодної. Так і залишилося все у власності дружини прокурора. Вийшла готель площею понад 1000 квадратних метрів, що складається з дев’яти квартир”, – написав Навальний, уточнивши, що вся сім’я Попова регулярно відпочиває в цьому будинку, судячи по знімках з соцмереж.

Ось такий вид відкривається з балкона будинку головного московського прокурора Дениса Попова. Його будинок знаходиться в Чорногорії.

А іноземний агент – все одно ФБК.

Крім цього, Monte Biser в даний час будує в Чорногорії базу відпочинку неподалік від гірськолижного курорту Колашин на ділянці площею в один гектар. Загальна вартість чорногірського майна компанії, згідно офіційної звітності, становить 3 млн євро.

Що ж стосується нерухомості сім’ї Попова в Іспанії, то в 2010 році безробітна дружина прокурора купила квартиру в курортному місті Марбелья за 645 тис. євро. Підтвердженням того, крім виписок, служать знімки із соцмереж, на яких Попова зображена біля будинку, у якому вона придбала житло.

Ось прокурор Москви Денис Попов з дружиною в Іспанії восени 2010 року, рівно в момент покупки там таунхауса …

А найголовніше, у нашому розслідуванні про Попова, є ГАРАНТОВАНЕ формальна підстава для його відставки. Його дружина з доходом 0 рублів купила за 650+ тисяч євро таунхаус в Іспанії в 2010 році, а Попов його не декларував. Він повинен негайно піти у відставку

Як стверджує Навальный, Попову належить і дача на Рубльовці, яка записана на його 79-річну матір і тому не зазначена в декларації прокурора. Нарешті, у Ірини Попової у власності є база відпочинку в Астраханській області, яка займає ділянку площею 1,5 гектара. На сайті бази під назвою “Садиба Нікольське” викладені фотографії задоволених відпочиваючих: на одному знімку зображений Денис Попов.

“Наша мета – показати це розслідування як можна більшій кількості людей. І тут ніхто, крім вас не допоможе. Вже зараз 38% громадян вважають “московське справа” несправедливим і сфабрикованими. Якщо всі побачать справжнє обличчя того, хто підписував обвинувальний висновок, то відсоток тих, хто вірить “силовикам”, буде прагнути до нуля”, – підсумував Навальний, назвавши Попова одним з ключових організаторів і виконавців “московського справи”.