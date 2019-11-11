Говорящая собака из США: логопед научила ее общаться с помощью кнопок со словами

Логопед из США Кристина Хангер научила свою собаку Стеллу общаться с помощью кнопок со словами. Об этом сообщает Esquire.

Стелла смогла выучить 29 слов за 16 месяцев. Ее хозяйка Кристина сделала специальную доску, на которой каждая кнопка означает определенное слово. Когда собака нажимает кнопку — воспроизводится звуковой файл с этим словом. Среди слов есть «мяч», «кушать», «играть», на улицу».

Для обучения Стеллы Кристина использовала логопедические программы для маленьких детей, а также специальные приложения с набором слов, которые обозначают картинки.

1-м словом, которое выучила Стелла, было «на улицу». Каждый раз, когда хозяйка собиралась выгуливать собаку, она нажимала специальную кнопку. Со временем собака поняла, что может и сама позвать хозяев гулять, если нажмет эту кнопку.

Если верить исследованиям, среднестатистическая собака понимает около 165 слов. Есть собаки, которые могут понимать 250 слов и жестов. Ученые выяснили, что по уровню когнитивных и лингвистических способностей собаки находятся на уровне 2-летних детей.

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Допис, поширений Christina Hunger, MA, CCC-SLP (@hunger4words) 30 Жов 2019 р. о 10:09 PDT

: tk.media