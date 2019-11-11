Дубілет пояснив, як має працювати онлайн-додаток зв’язку між чиновниками

Прямі телефонні лінії для спілкування між чиновниками повинні бути замінені на додаток в смартфоні. Це допоможе заощадити велику кількість бюджетних грошей, написав міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

«Я спілкувався з журналістами у себе в кабінеті і показав їм 10 стареньких телефонів, які стоять біля мого робочого місця. Я сказав, що на підтримку урядового зв’язку Україна витрачає мільярди і, можливо, ми могли б у майбутньому замінити цю радянську систему на щось більш ефективне», — написав він.

Дубілет вважає, що дану систему необхідно зробити більш захищеною і ефективною.

«Уявіть собі, що замість цих давніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв’язку, яке шифрується алгоритмами постквантумной криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумными комп’ютерами). Телефони виходять в мережу через захищений wi-fi», — пояснив чиновник.

Він додав, що спецдодатку необхідно встановлювати на мобільних телефонах, щоб не було ризику апаратного злому стаціонарного пристрою.

Дубілет резюмував, що готовий обговорити дане питання з експертами.