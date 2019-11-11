Родичі Асада купили 19 квартир в Москві за $40 мільйонів, – ЗМІ

Родичі президента Сирії Башара Асада купили не менше 19 квартир у житлових комплексах на території “Москва-Сіті”.

Про це йдеться в розслідуванні неурядовою організацією по боротьбі з корупцією “Global Witness” і газета Financial Times, повідомляє “Сьогодні”.

Вартість московської нерухомості родичів сирійського лідера експерти оцінюють в $40 мільйонів. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не відомо про цих покупках і “не повинно бути це відомо”: “Росія – це абсолютно вільний ринок, дуже багато як громадян (Росії – КР), так і громадян інших країн купують тут об’єкти нерухомості.

Це нормальна широко поширена практика”, – заявив він. Згідно з документами, які отримали розслідувачі, квартири в “Москва-Сіті” з 2013 року купували члени сім’ї дядька Башара Асада по материнській лінії – Мохаммада Махлуфа.

13 об’єктів знаходяться в особистій власності двоюрідного брата президента Сирії Хафіза Махлуфа (його звинувачували у тортурах в Сирії) або у власності підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіють дружина іншого двоюрідного брата Асада – впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа.

Ще три об’єкти в московських будинках були придбані трьома іншими братами Махлуфами. За даними видання, щонайменше чотири квартири використовуються в якості житла. Всі брати Асада, які володіють нерухомістю в Москві, знаходяться під санкціями країн ЄС і США Для придбання нерухомості в основному використовувалися офшорні компанії, зареєстровані в Лівані, уточнює FT.

Їх представники, як і самі родичі сирійського лідера не відповіли на запити газети про коментарях. За інформацією Global Witness, принаймні, однієї з компаній, що раніше належала Махлуфам (Briana SAL Offshore), раніше надавав послуги Ощадбанк.

У 2012 і 2013 роках Reuters і Wall Street Journal повідомляли, що режим Асада мав рахунку в двох інших великих російських банках: Газпромбанк і ВТБ. На думку представника Global Witness, операції з нерухомістю є доказом того, як Росія допомагає сім’ї Асада і його сподвижникам, які ховаються в Москві.

Крім цього з 2015 року Росія чинить збройну підтримку силам Асада в сирійському конфлікті, в тому числі за допомогою найманців різних приватних компаній.