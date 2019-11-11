Заступник Рябошапки представивши нового прокурора Донеччини

Новим прокурором Донецької області призначено Євгена Білоусова.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

“У понеділок, 11 листопада 2019 року, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов представивши нового прокурора Донецької області Євгена Білоусова, призначеного на посаду 7 листопада 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Мамедов відзначив, що від нового очільника очікується налагодження ефективної координації роботи правоохоронних органів і забезпечення якості досудового розслідування для реалізації принципу невідворотності покарання. За його словами, особлива увага повинна приділятися розслідуванню і документуванню злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту – воєнних та проти людяності, з метою формування міцної доказової бази для Міжнародного кримінального суду та національних судів.

Крім того, заступник генерального прокурора на представленні зачепив тему оновлення системи.