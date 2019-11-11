У Києві посадовець підозрюється у розтраті мільйона, виділеного на ремонт школи та дитсадка

Директору КП “Київбудреконструкція” оголошено підозру в розтраті 1 млн гривень, виділених на ремонт школи та дитячого садка. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ в м. Києві та Київській області повідомлено про підозру директору КП “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” за фактом розтрати коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах”, – сказано у повідомленні.

За даними прокуратури, у 2017 році посадовець безпідставно перерахував понад 1 млн гривень на рахунок підрядної організації, яка здійснювала ремонтні роботи у школі та дитячому садку, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про їх вартість.

За результатами слідства посадовцю “Київбудреконструкція” оголошено підозру за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання коштів, тривають.