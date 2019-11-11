У хлопчиків і дівчаток однакові здібності до математики

Неврологи вдалися до візуалізації процесів мозку за допомогою МРТ-сканера, охопивши нею 104 дитини віком від 3 до 10 років. В кінцевому підсумку дослідження довело, що мозок маленьких дітей використовують одні і ті ж механізми для вирішення математичних завдань – незалежно від статі. Результати наукової праці опубліковані в журналі Science of Learning.

Професор неврології розвитку і старший автор дослідження Джессіка Кантлон розповіла, що спершу здібності дівчаток і хлопчиків до математики вчені вивчали за допомогою тестів. Дослідники побачили, що показники тих і інших були статистично еквівалентними, невиразними.

А потім вчені задалися питанням: що ж відбувається «під капотом»? Збігається нейронный механізм хлопчиків і дівчаток, який дозволяє їм однаково успішно осилити завдання?

Нейровизуализация як шлях до істини

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Кантлон і її команда досліджували, як група дітей справляється з когнітивними тестами і відео-завдань з математики, перебуваючи в МРТ-сканера. Це дослідження стало першим, в якому для оцінки відмінностей у математичних здібностях дітей молодшого віку використовувалася нейровизуализация.

Було встановлено, що і у хлопчиків, і у дівчаток певна область мозку однаковим чином відреагувала на рішення математичних задач.

Але залишилося питання, на яке дослідження професора Кантлон не дало відповіді. Чому досі зберігається віра в те, що хлопчики сильніше в точних науках, ніж дівчатка. Керівник дослідження сказала, що, на її думку, суспільство традиційно відштовхують дівчат і молодих жінок від математики та інших точних дисциплін.

За матеріалами CNN

Читайте також:

З чого зроблені дівчатка: 7 фактів про прекрасних відмінностях

Діти вчаться вважати роки до того, як дізнаються цифри

В Індії 12-річна дівчинка-програміст керує власною компанією