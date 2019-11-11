У Сіднеї вперше оголошено катастрофічний рівень небезпеки

Причинами пожеж стало відсутність дощів і вкрай високі температури, що перевищує 35 градусів за Цельсієм.

У Новому Південному Уельсі площа палаючої або вже вигорілої території становить 970 тисяч гектарів, в Квінсленді горять 11 тисяч гектарів. У Сіднеї, розташованому в Новому Південному Уельсі, оголошений «катастрофічний рівень пожежної небезпеки». Це сталося вперше з тих пір, як 10 років тому була введена нова шкала попереджень про пожежі.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Жертвами пожеж стали три людини, згоріли 200 будинків. Шість тисяч осіб евакуйовані, десяткам тисяч наказано бути в будь-який момент готовими до евакуації. Із-за пожеж закриті 500 шкіл і скасовані десятки міжміських залізничних і автобусних маршрутів, влада має намір залучити до гасіння пожеж армію.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Новому Південному Уельсі через пожежі сталася національна трагедія: у вогні загинули сотні коал.

За матеріалами Meduza

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