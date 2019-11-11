Прикриваючись Зеленським: як Володимир Родін і Сергій Трофімов осідлали корупційні схеми в ДАБІ

Більше року Міністерство регіонального розвитку, офіс ефективного регулювання (BRDO), Державне агентство з електронного управління, проект TAPAS і багато інші експерти працювали над усуненням корумпованих працівників ДАБІ від звичної годівниці. І вихід знайшовся – електронний кабінет.

Більш того, парламентарії навіть прийняли законопроект №1081, який автоматизує реєстрацію дозволів і дозволяє подавати документи онлайн.

Ідея проста – чиновники не будуть зустрічатися з забудовниками, не будуть вручну вибирати, кому і що вирішувати. Мовляв, нові правила знімуть корупційні ризики. Однак проти такого рішення вже виступили окремі «зацікавлені сторони.

Старий друг краще нових двох

Міністр розвитку громад і територій Олени Бабак несподівано в своєму інтерв’ю запропонували повернути в процес інспектора ДАБІ та комісію місцевої влади. «Крім того, введення в експлуатацію повинно відбуватися з допомогою підписів представника ДАБІ та міського голови», – заявила вона.

Фактично це руйнують всю ідею. Чиновники продовжать вручну приймати рішення, збираючи хабара. Нагадаємо, аж до прийняття Закону 1081 більшість об’єктів, що вводяться в експлуатацію декларативним способом – просто подається декларація. Без будь-яких підписів у міської влади!

Таким чином, замість видалення передумов корупції в будівельній сфері, вона буде просто розподілена на місцях. Тільки тепер вже з провідною роллю Міністерства, яке буде замість ДАБІ вести Реєстр будівельної діяльності. Позицію міністра можна зрозуміти, якщо трохи зазирнути в минуле.

Виявляється, народний депутат 8 скликання Верховної Ради України, а зараз міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтримувала екс-главу ДАБІ Олексія Кудрявцева разом з головним бенефіціаром його схем – Сергієм Скуратівським. Вона поставила свій підпис на його захист під час скандалу з підробленим дипломом.

Враховуючи токсичність екс-глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, призначити його на колишню посаду не вийшло. Тоді старі друзі придумали просту схему з просуванням через конкурс найбільш наближеною людини – Олександра Строкача.

Однак, за результатами конкурсу рекомендовано трьох осіб. При цьому, Строкач в рейтингу зайняв останнє третє місце. Але Олені Бабак ну дуже хочеться допомогти старому другові

Кудрявцеву, тому вона породжує безпрецедентний лист:

В якому одноосібно приймає рішення, хто переміг. І це не дивно – Олександр Строкач. Цікаво, що за законом остаточно визначатися щодо кандидата має право не міністр, а орган призначення – Кабінет Міністрів України.

На засіданні уряду кожен кандидат має пройти співбесіду, представити своє бачення роботи органу. А ще, провідним автором законопроекту №1081 є Олена Шуляк, заступник голови комітету парламенту з питань організації державного управління, місцевого самоврядування, регіонального розвитку містобудування та керівник напряму «Будівництво» в BRDO.

Це той самий офіс, який до останнього часу очолював Прем’єр-міністр Гончарук. Тому такі призначення свідчать лише про те, що реформи служать прикриттям і справжня мета – зміна кінцевого бенефіціара схем під виглядом боротьби з корупцією.

Хочемо звернути увагу Президента України Володимира Зеленського, як Уряд Гончарука втілює в життя Вашу завдання за повного оновлення ДАБІ та знищення корупції.

До речі, Олена Бабак – креатура Сергія Трофимова (перший заступник глав офісу президента). Якщо закон №1081 не буде працювати, це знову призведе до появи величезної кількості схем при будівництві і знищить будь-які правила.

До речі, тут варто згадати скандального Володимира Батьківщина (який також має відношення до забудови). Він негласний радник Трофімова. Пам’ятайте двох аферистів, заарештованих за те, що вони спробували за десятки тисяч доларів нібито пролобіювати кадрове рішення? Так ось ці «аферисти» говорили про свою «дружбу» з Трофімовим. І за нашою інформацією, так воно і було. Вони дійсно могли «продати» посаду. Але при цьому правоохоронні органи представили їх аферистами і фактично захистили команду президента від корупційного скандалу.

Але якщо подібні схеми продовжаться, рано чи пізно зберегтися від масштабного скандалу не вдасться. І першим кроком до провалу може стати повернення схем ДАБІ вже з новим вигодоодержувачем.

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