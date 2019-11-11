Новий керівник ДАБІ Олександр Строкач: ставленик старих бандитів Горових і корупціонера Кудрявцева

Колишній керівник інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Кудрявцев просунув на цю ж посаду свого підопічного – тимчасово виконуючого обов’язки голови ДАБІ Олександра Строкача.

Про це у Facebook написав політичний експерт Павло Кутуєв.

На його думку, призначення Строкача на цю посаду, ставить хрест на перезавантаження у держструктурі, яка видає дозволи на будівництво по всій країні.

«В Інспекції ДАБК як господарював Кудрявцев, так і буде господарювати, тільки тепер через посередника в особі Строкача. А це означає, що корупційна складова у сфері будівництва нікуди не дінеться. Призначення Строкача підтвердило, що система не змінилося і ті, хто контролював тіньові потоки, продовжать це робити», – написав Кутуєв.

Він також висловив думку, що призначення Строкача також зацікавлені брати Горовые, які є «смотрящими» за ДАБК ще з часів побіжного екс-президента Януковича. «Для Кудрявцева нині життєвоважливо зберегти ті важелі впливу, які у нього залишилися. Причина проста: цього вимагають його «патрони» – брати Горовые.

Після революції Горовые налагодили співпрацю з прем’єром Гройсманом, мером Кличко і продовжили роботу за старою схемою, видаючи дозволи на будівництво «об’єктів» тільки потрібним людям. Кудрявцев в цій схемі став дуже корисним людиною і чесно співпрацював з Горовыми до свого звільнення з ДАБК», – зазначив експерт.

Кутуєв також додав, що відвести увагу громадськості від явно пролобійованого призначення Строкача керівником Дабк зацікавлені групи осіб і сам Кудрявцев зараз намагаються за рахунок інформаційних вкидань.

«Мафія здійснювала інформаційні атаки на можливих претендентів на керівні посади в ДАБІ і ГАСКе, крім, звичайно ж Строкача. Що, власне висвічує залученість Кудрявцева, а загальна тенденція і напрямок процесів стають зрозумілі», – підсумував експерт.

Нагадаємо, що Кудрявцев був звільнений з займаної посади у грудні минулого року з-за підробленого диплома про вищу освіту. Однак, джерела повідомляють, що справжньою причиною звільнення стало його втручання в корупційні схеми у сфері будівництва по Одесі.