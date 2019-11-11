Показував палець, посміхався і махав: Тищенко дивно поводився на з’їзді Слуги народу

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко дивно поводиться з журналістами. Відео опублікувала журналістка Христина Бердинських у Facebook.
Представники ЗМІ почали питати про справжність листування з пранкером Джокером у Тищенко. На що нардеп загадково посміхався, мовчав і тільки махав рукою.
Журналісти запитували народного обранця про те, чи викликали його в Національне антикорупційне бюро, дзвонив йому президент Володимир Зеленський. Тищенко продовжував посміхатися і показав свій вказівний палець.
«У нас з вами «баньки», хто кого передивиться», — усміхнувся нардеп.
Далі він почав хвалити журналістів і розповідати, як важлива ця професія.
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