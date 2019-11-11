«В душі боярин»: у Києві зняли новий «цар-балкон»

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому домі на вулиці Жолудєва. В мережі користувачі з сарказмом відреагували на ситуацію.

Відповідні фото розмістив їх автор на сторінці «Клуб Корінного Киянина» у Facebook. Він зазначив, що йому самому сподобалася така ліпнина

За словами автора фото, мешканець будинку придумав «новий напрямок в стилі» і спробував поліпшити своє життя.

«Цар-балкон на Борщагівці… Різноманітності дуже не вистачає «спальнику». І це вже – місцева визначна пам’ятка. Красиво жити можна і на Борщаге, було б бажання. Балкончик знаходиться на вул. Жолудєва», – йдеться в пості.

Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати ліпнину на старому будинку.

«Але це ж не приліплений балкон-шпаківня там, де його не було, а утеплення та декорування фасаду…», «Красиво жити і мати свій погляд у нас не заборониш… От уявив, скільки штрафу йому це творчість обійшлося б у Чехії чи Німеччині», «А де лебеді з покришок?.. Проект не завершений!», «А що перший поверх трохи підкачав? Де ліпнина???», «Коли ти в душі боярин, панельний будинок не перешкода», – написали вони.

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому домі на вулиці Жолудєва

Клуб Корінного Киянина

В мережі користувачі з сарказмом відреагували на ліпнину

Клуб Корінного Киянина

На Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому домі на вулиці Жолудєва