Троє фігурантів справи “Мережі” оголосили голодування

Троє фігурантів кримінальної справи про створення організації «Мережа», визнаною судом РФ терористичної і забороненої, оголосили голодування.

Як повідомляє журнал «7×7», обвинувачені Арман Сагынбаев, Дмитро Пчелинцев і Максим Иванкин вимагають від прокуратури відновити розслідування за їх заявами про катування під час слідства у ФСБ.

«Так, мене катували струмом 5 листопада 2017 року. Я описував предмет — це була коробка прямокутної форми, коричневого кольору, на якій було два регулятори: напруги і сили струму. Мені прив’язали дроти до великих пальцях ніг», — заявив Сагынбаев в суді.

Слідом за ним про голодування оголосили підсудні Дмитро Пчелинцев і Максим Иванкин. Вони розповіли, що планують голодувати до відновлення розслідування за фактом застосування до них тортур.

За версією слідства, група молодих людей планувала організовувати теракти і напади на силовиків для зміни конституційного ладу в Росії. Підсудні ще на стадії розслідування заявили, що свідчення були отримані під тортурами.