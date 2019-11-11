На Сумщині підліток помер після прогулянки з друзями

Хлопчик до вечора гуляв з друзями на вулиці. Вдома йому стало погано. Мати допомогла йому лягти спати, а вночі виявила труп.

У місті Шостка Сумської області за загадкових обставин помер 12-річний хлопчик, повідомили 11 листопада у прес-службі Нацполиции.



Про смерть 12-річного хлопчика в поліцію повідомив фельдшер бригади «швидкої допомоги». За його словами, дитина помер до приїзду медиків. За вказаною адресою негайно вирушили слідчо-оперативна група поліції і судмедексперт.



За словами матері хлопця, він до вечора гуляв з друзями на вулиці. Вдома йому стало погано. Вона допомогла синові лягти спати, а вночі знайшла його мертвим. Зараз на місці події працюють фахівці ГУ НП в області, криміналістична лабораторія.



Правоохоронці в рамках відкритого за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК кримінального провадження встановлюють щохвилини пересування дитини по місту і опитують всіх, хто може в тій чи іншій мірі прояснити обставини подій, які призвели до смерті хлопчика. Досудове розслідування триває.