«Був конфлікт між єгерями і браконьєрами»: у поліції прокоментували вбивство адвоката екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова

Речник Головного управління Нацполиции в Житомирській області Алла Ващенко прокоментувала загибель адвоката, який захищав підозрюваних у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За її словами, зараз поліція, в якості основної версії вбивства адвоката Святослава Пархоменко, розглядає конфлікт між браконьєрами та єгерями. Крім цього, вона повідомила, що у відділення поліції з місця події були доставлені всі учасники конфлікту, крім травмованого чоловіка. Він зараз перебуває в лікарні, і поки давати свідчення не може, оскільки перебуває у вкрай важкому стані.

«Учасники, які були доставлені у відділення поліції, засвідчили, та їх версією мало чим відрізняються один від одного, що це конфлікт, який виник між єгерями і мисливцями, які перебували в приватних угіддях і не надали ліцензію на полювання саме в цих угіддях. Між ними спалахнув конфлікт і під час конфлікту було зроблено кілька пострілів», – повідомила представник Нацполиции. «Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» і «незаконне поводження зі зброєю». Розглядаються всі можливі версії, але поки що самим очевидним є конфлікт між єгерями і браконьєрами».