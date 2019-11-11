Гроші вже забирати? У мережі ажіотаж навколо збій у роботі Приватбанку

Збій у роботі платіжних систем і онлайн-додатків «Приватбанку», який стався в понеділок, 11 листопада, змусив клієнтів понервувати і висловити свої емоції в мережі.

У соцмережах користувачі скаржаться на неможливість здійснити онлайн-платіж або отримати гроші в банкоматах.

«Що за х*йня відбувається з Приват Банком? У п’ятницю був збій, термінали не працювали, Приват24 не працював. Сьогодні збій. Теж них*я не працює. Час вже забирати гроші, чи ще почекати?» — обурено написав український блогер Антон Ходза.