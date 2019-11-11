На Рівненщині судили водія легковика, який відправив на той світ» п’ятьох людей

В результаті ДТП загинули п’ятеро людей, одній особі заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, а ще трьох — середньої тяжкості тілесні ушкодження.

У Рівненській області 22-річний винуватець страшної аварії отримав тюремний термін 7 років, повідомила 11 листопада прес-служба прокуратури, передає Кореспондент.

ДТП сталося в 2018 році, тоді п’ятеро людей загинули, ще четверо — отримали травми.

«Прокурором у суді доведено, що чоловік, керуючи автомобілем марки Mercedes Benz, рухаючись за межами населеного пункту, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу села Орлівка Сарненського району, в напрямку неравнозначного нерегульованого перехрестя, перед початком повороту наліво, проявив неуважність до дорожньої обстановки, не надав перевагу в русі на першочерговий проїзд перехрестя пасажирського автобусу, який наближався по головній дорозі, а раптово виїхав на смугу руху даного транспортного засобу і допустив зіткнення з ним», — йдеться в повідомленні.

Після зіткнення вищевказаних транспортних засобів водій пасажирського автобуса втратив контроль над керуванням, за інерцією виїхав на смугу зустрічного руху автодороги, де допустив зіткнення із зустрічним сідельним тягачем з напівпричепом.

«В результаті ДТП загинули п’ятеро людей, одній особі заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, а ще трьох — середньої тяжкості тілесні ушкодження», — повідомили в прокуратурі.

У відомстві додали, що свою провину обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Нагадаємо, в Україні за 10 місяців поточного року сталося майже 130 тисяч дорожніх аварій, в результаті яких загинули 2716 осіб.

Ще повідомлялося, що 10 листопада в Київській області зіткнулися два легкових автомобіля. Загинули чотири людини – двоє дорослих і двоє дітей. Ще чотири людини були госпіталізовані.