Україна бунтує проти Зеленського: люди перекрили дороги в 13 областях

По всій Україні почалися протести проти земельної реформи, яку влада хоче провести вже скоро.

Так, у кількох областях України проходять акції протесту з гаслами «Ні розпродажу України», про що написав портал Українська правда.

Варто відзначити, що перекривають дороги в основному українські аграрії. Інформація про чисельних акціях з’явилася на сторінці в соціальній мережі Facebook Всеукраїнського аграрного ради. У повідомленні сказано, що аграрії перекривають автомагістралі на 17 дільницях.

«До акції протесту приєдналися сільгоспвиробники в 13 регіонах – Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській областях», — написали у повідомленні.

Зазначається, що у Вінницькій області аграрії протестують відразу в трьох районах: Вінницькому, Туьчинском, Козятинському.

А ось в Чернігівській області акція проходить в с. Кіпті, на автодорозі М01, у Черкаській – поблизу р. Умань, на автодорозі Е95, і поблизу р. Жашків (поворот на село Тихий Хутір), на автодорозі М05.

Крім того, на Полтавщині мітингують на автодорозі М03 поблизу с. Чутове, в Одеській – на автотрасі поблизу селища Любашівка.

Навіть у Тернопільський області перекрили дорогу біля села Романове Збаразького району, Хмельницької області – на автодорозі Е50 поблизу села Прибузьке Хмельницького району, у Рівненській області – на автодорозі М06, село Дядьковичі Рівненського району. Коли учасники протестів планують відкрити рух поки невідомо.