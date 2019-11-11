Затриманий у Польщі Мазур заперечує участь у бойових діях у Чечні

Український ветеран Ігор Мазур, який був затриманий 9 листопада на кордоні з Польщею за запитом Росії, заперечує участь у бойових діях на території Чечні.

Як повідомляє “Новинарня“, про це він заявив у неділю, 10 листопада, в Любліні.

“Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у тій годину. Ми приїхали туди, як журналісти, і я працював у прес-центрі “Вільний Кавказ”. Українські прикордонники не попереджали мене, що я в списку Інтерполу.

Я вже у Польщі був кілька разів після того, як звільнився зі ЗСУ. Я був у базі Інтерполу з 2014 року, просто Інтерпол не давав хід цьому. Останні місяці Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. Інтерпол здався і включивши нас у так званий “чорний список”. На шкода, Інтерпол допомагає у цьому Росії”, – прокоментував Ігор Мазур.