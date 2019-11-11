У Москві скасували заочний арешт Фукса

Московський міський суд скасував постанову Таганського райсуду про заочний арешт бізнесмена, засновника девелоперської компанії Mos City Group Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві, і відправив справу на новий розгляд, повідомив “Інтерфаксу” адвокат Мурад Мусаєв.

У жовтні Мусаєв говорив агентству, що захист Фукса оскаржила рішення суду про заочний арешт підприємця.

У листопаді 2018 року Фукс увійшов до списку найбільших українських бізнесменів, щодо яких Росія ввела спеціальні економічні заходи.

11 жовтня Таганський суд Москви задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу стосовно Фукса у вигляді заочного арешту.

Кримінальну справу за статтею 159 КК РФ (шахрайство) відносно забудовника ЖК “Sky House” було порушено в кінці грудня 2018 року. Фукс був оголошений в міжнародний розшук. Сам Фукс відмовився коментувати ситуацію з кримінальним переслідуванням. “Як громадянин України я не коментую публікації в російських ЗМІ”, — говорив він “Інтерфаксу” в початку жовтня.

Представники Москомстройинвеста стверджують, що зобов’язання забудовника перед пайовиками не виконані з 2014 року. Крім того, при аналізі щоквартальної звітності забудовника фахівці комітету виявили порушення при використання внесених пайовиками засобів, тобто гроші громадян використовувалися ТОВ “Олтэр”, афільованим з Mos City Group, не за призначенням, що може свідчити про виведення грошових коштів з проекту, зазначалося в повідомленні відомства.

Sky House — проблемний об’єкт, що будується з 2008 року. Завершити зведення РК площею 145,2 тис. кв. м планувалося ще в 2011 році, але з тих пір дозвіл на будівництво кілька разів продовжувалося. Житловий комплекс готовий на 90%, але здати його в експлуатацію заважають незакінчена оздоблення, роботи з прокладання внутрішніх інженерних мереж і конфлікт інвестора з владою міста.

Як повідомлялося, “Олтэр” не перерахував місту $101,17 млн для отримання у власність житла на Митній вулиці. Мерія, не дочекавшись оплати за инвестконтракту, зажадала погасити $207 млн, включаючи основний борг та неустойку. Суд задовольнив вимоги влади частково: забудовник повинен сплатити $35,6 млн у зв’язку із закінченням терміну давності претензії.

Як випливає з відкритих джерел, Mos City Group була заснована в 2006 році в результаті злиття декількох компаній, які спеціалізуються на комплексному розвитку земельних територій. У портфелі компанії більше дюжини великих об’єктів у Москві, області і Києві.