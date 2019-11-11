Крижаний подих нової кризи: ділові настрої у світі впали до 10-річного мінімуму — Deutsche Welle

Барометр ділових настроїв знизився майже до мінус 19 пунктів, повідомляє інститут ifo. Таких поганих показників не було з кризового 2009 року.

Настрої у світовій економіці погіршилися до найнижчого показника з кризового 2009 року.

Барометр ділових настроїв в четвертому кварталі 2019 року впав у річному вирахуванні з мінус 10,1 до мінус 18,8 пункту, повідомив у понеділок, 11 листопада, мюнхенський інститут економічних досліджень ifo за результатами опитування 1230 експертів з 117 країн.

Це найгірший показник з другого кварталу 2009 року, коли фінансова криза охопила майже всі регіони світу.

«Світова кон’юнктура продовжує охолоджуватися.

Експерти прогнозують значно більш слабке економічне зростання в світовій торгівлі, послаблення приватного споживання та зниження інвестицій«, — констатував глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

За його словами, експерти помітно песимістичніше оцінюють поточну ситуацію і перспективи в зв’язку з торговельними конфліктами і такими ризиками, як «Брекзит».

«Економічний клімат погіршився майже у всіх регіонах», — зазначив глава ifo.

При цьому в країнах з економікою, що швидко розвивається песимістично оцінюється в першу чергу поточна ситуація, а в індустріальних країнах — перспективи на найближчі місяці.