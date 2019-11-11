Сергій Лямець: “Колективне Ніхто”

Колективне Ніхто

Є кілька стадій: усвідомлення, що ти депутат “Слуги народу”.

Перша стадія – ти ні про що не підозрюєш і віриш у світлу ідею. Ти не замислюєшся, що твоя роль – всього лише натиснути зелену кнопку.

Друга стадія – ти починаєш про щось підозрювати. Ти помічаєш, що законопроекти, прийняті в турбо-режимі”, криві-косі або лобістські.

Але ти не можеш повірити. Адже тобі ці закони дали люди, з якими ти їв піцу і робив селфи на зборах партії. Вони обіймали тебе і говорили, що ви – одна сім’ї. Тобі посміхався головний слуга народу. Він закликав не вірити провокаторам і зберігати єдність партії.

Третя стадія. Ти вже впевнений, що через тебе проштовхують якусь хню. Ти бачиш, у чому їхній інтерес. Але відповідати за прийняті рішення будуть не вони. Відповідати будеш ти.

Навколо тебе такі ж “слуги”, як ти. Ви говорите про “це” між собою, але не наважуєтеся говорити публічно. Адже тебе постійно закликають не бути шматком гівна і не розвалювати партію зсередини.

Четверта стадія. У вівторок 12 листопада ти голосуєш за ринок землі, а в четвер 14 листопада – за бюджет…

Як думаєте, який наступний етап? І на якому етапі у тебе з’являється свій власний інтерес?

Сергій Лямець