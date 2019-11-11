В Україні війна, а влада вже втомилася на своїх самокатах — Сенченко

Шостий рік йде війна – шостий рік в головах у влади каша. Черговою порцією такої інтелектуальної розмазні вирішила поділитися парламентська партія «Голос», керівники якої запропонували «вийти з «мінських угод» і заморозити ситуацію до посилення власних позицій».

Про це сьогодні пише в блозі «Оглядача» екс-нардеп Андрій Сенченко.

Згоден, мінський синдром – небезпечна хвороба української влади, яка, через повторне інфікування в Нормандському форматі, може стати хронічною.

В цій війні «безальтернативні мінські домовленості» – головна перемога Путіна, дозволила агресору закріпитися в ролі «миротворця».

Олланд, а пізніше Макрон, теж не в накладі – змогли хоча б на міжнародній арені виглядати такими фігурами.

Партія другого голосу, виконана в Мінську Ангелою Меркель, допомогла їй п’ять років балансувати між частиною власного електорату, ще не забув про цінності, на яких створювалася єдина Європа, і великим бізнесом з атрофированным нюхом, для якого «гроші не пахнуть», навіть якщо вони наповнені сльозами і кров’ю.

Ну а Порошенко «мінські домовленості» дозволили все п’ять років безбідно займатися своїми офшорами, виправдовуючи бездіяльність на посаді Президента і Верховного Головнокомандувача очікуванням «мінського дива».

Що ж стосується далеко не нової ідеї замороження конфлікту, то це не що інше, як перекладання відповідальності на майбутні покоління. Всі розмови про те, що ми наберемося сил, а потім… – порожня балаканина.

Головна проблема полягає в тому, що українська політична еліта – як стара, так і нова – досі не змогла розробити і прийняти на озброєння УКРАЇНСЬКУ СТРАТЕГІЮ деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу.

Очевидно, що Порошенко своє п’ятирічне бездіяльність ніяк вже не виправдовує. Жалюгідні репліки із засідки і спекуляції на промахах наступника йому теж не допоможуть.

Але і Володимиру Зеленському не варто сподіватися на те, що у нього за спиною лише півроку президентських повноважень. При цьому в питанні війни і миру розділити з президентом відповідальність доведеться не тільки монобольшинству, але і всім політичним силам, що назвав себе патріотичними.

Туманні розмови про те, що пишуться якісь закони, контури яких проясняться після Нормандської зустрічі, лише погіршують ситуацію і демонструють невпевненість нової влади у власних силах.

Впевненість ж може прийти тільки в результаті відкритої дискусії з українським народом, має повне право самостійно визначати свою долю.

Очевидно, що без активізації Будапештських гарантій цього світу в єдиній, з Кримом і Донбасом, Україні не буде. Агресор цього не допустить.

Але навіть за умови відходу Путіна з наших територій, завдання їх реінтеграції після багаторічної окупації залишається вкрай складною. Саме тому необхідно замість обговорення результатів маніпулятивних «соціологічних опитувань», проведених на окупованих територіях, негайно братися за розробку правил, за якими ми збираємося об’єднувати країну, розділену російською агресією.

Тільки такі зрозумілі і закріплені Законом України правила дозволять зруйнувати стіну страху, недовіри і ненависті, ретельно возводимую Кремлем між вільною і окупованими територіями нашої країни.

Необхідно законодавчо закріпити статус жертв російської окупації за мільйонами наших співгромадян, які не здійснювали на окупованих територіях ніяких злочинів проти своєї країни. Одночасно необхідно встановити спеціальну систему покарання за злочини, вчинені в період окупації в інтересах держави-агресора. Тяжкість такого покарання повинна відповідати реальній тяжкості злочину.

Зрештою, треба дати українському суспільству однозначні законодавчі гарантії, що ніякої огульної амністії не буде.

Крім того, необхідно закріпити законом алгоритм відновлення української влади і порушених прав українських громадян на територіях, звільняються від окупантів.

Такий закон, заснований на національних інтересах України, повинен дати однозначну відповідь на питання статусу цих територій та строків проведення на них місцевих виборів.

Заради справедливості необхідно визнати, що ми, виборці, зараз пожинаємо плоди емоційного підходу до вибору влади. Саме ми з вами дозволили політикам, що претендували на владу, обмежитися гаслами замість пред’явлення реальних стратегій і проектів законів, покликаних вирішити головну задачу повернення всіх територій і відновлення мирного життя.

В процесі виборів жодна політична партія, яка пройшла до парламенту, не оприлюднила свою програму реінтеграції Криму і Донбасу. Кремлівський сценарій, просувний Опозиційної платформою «За життя», зрозуміло, не в рахунок.

Для багатьох навіть зараз, після кількох місяців перебування у владі, ця задача виявилася непідйомною. Мабуть, турборежим настільки втомив парламентаріїв, що тільки інтимне листування з залу парламенту може відновити сили.

Більшість народних депутатів вважають за краще нічого не робити і при цьому багатозначно посилатися на те, що хтось десь щось пише, або на те, що нам в Нормандії дадуть шпаргалку. Ідея замороження конфлікту, озвучена «Голосом», з тієї ж серії.

Що стосується уряду, то створюється враження, що війна їх взагалі не стосується. Вони і так втомлюються на своїх самокатах.

Український народ не може чекати, поки ці політики переборют свою нездатність займатися державним управлінням і вроджену втому в такого роду справах. Вихід один – кожному, хто вважає себе Громадянином, заради своєї країни і мирного життя включитися в підготовку Стратегії реінтеграції Криму і Донбасу.