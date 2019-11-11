Чому у «слуг народу» раптом різко здулося лібертаріанство — політтехнолог

Та киньте ви, а було лібертаріанство?

Пацанам просто новомодне слово сподобалося. А що це таке, вони спочатку не зрозуміли.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці відомий політтехнолог Сергій Гайдай.

А коли почали розбиратися — виявилося, що якщо дійсно бути лібертаріанцями, то роль держави в житті простого українця потрібно скоротити до мінімуму, а самому громадянинові дати максимум прав і свобод.

Це як? Держава — це президент з його офісом, уряд з прем’єром і всіма міністрами, Рада з усім монобольшинством. І всю цю владу треба скоротити до мінімуму?

Не лізти в економіку. Зменшити податки. І сильно зменшити — ліквідувати податкову разом з податковою поліцією. Замінити на софт. Чиновників і в центрі і на місцях скоротити раз в сто.

Уряд скоротити до семи міністрів з помічниками, як у Швейцарії. Місцеве самоврядування громад має стати основною владою для жителя України. А центральна влада — як додатковий сервіс для влади місцевих громад.

Референдуми загальнонаціональні та місцеві. Участь громадян у законотворенні. Прийняття законів через референдуми. Народовладдя плюс діджіталізація всієї країни — держава в смартфоні.

І ось тут лібертаріанство-то у хлопців і здулося. Тепер у них — лібералізм з соціалізмом разом.

Пам’ятаєте, як у буфетника в «Майстрі і Маргариті»? Осетрина другої свіжості. Осетрина, вона може бути тільки однією свіжості. Друга свіжість — це тухла осетрина.

Так і лібералізм — він може бути тільки лібералізмом, а якщо туди соціалізм додати — вийде тухлий лібералізм якийсь…