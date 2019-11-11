Военкор Андрій Цаплієнко про відвід військ: Є гостре відчуття, що ми над прірвою

У процесі розведення військ лінія фронту зрушилася у бік Києва, а тим часом представники НЗФ на Донбасі заявляють, що будуть заходити зі зброєю в залишені українською армією населені пункти.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«…як би не називали те, що тут відбувається, лінія фронту переміщається у бік Києва. Я намагаюся гнати спогади про те, як разом з бійцями заходив у визволенні села, які будуть возвращть в „сіру зону“, і, в той же час, читаю публічні заяви бойовиків про те, що вони будуть заходити туди зі зброєю», — пише журналіст.

На його думку, нещодавній арешт у Польщі за запитом Російської Федерації офіцера ЗСУ Ігоря Мазура — «активіста Майдану, заступника начштабу 131-го розвідбату» — і розведення військ не є збігом. Саме він, згадує Цаплієнко, в кінці лютого 2016 року першим зайшов у повністю звільнене Широкіно.

«Майже одночасно із запуском сигнальної ракети дізнаюся, що в Польщі за запитом Росії затриманий наш легендарний Ігор „Тополя“ Мазур… Переконаний, що таким чином, гібридно і підло, Кремль намагається нацькувати на українську владу націоналістів і ветеранський рух, ще й посварити нас з польськими друзями. Хіба в мене стійке відчуття, що відведення військ у цьому полі і російський запит на арешт — не просто збіг у часі?» — сказано в публікації.

Журналіст без оптимізму дивиться і на ситуацію з розведенням військ, і на майбутній саміт в «нормандському» форматі, відзначаючи, що є виразне відчуття катастрофи.

«Я дивлюся на білу ракету і згадую, що на війні не існує довіри і справедливості. Я чую бадьорі рапорти про дзеркальному і одночасному відвід українських військ з української землі, слухаю заспокійливе про животворящем „Нормандському форматі“, і відчуття, що ми над прірвою стає ще гостріше», — написав Андрій Цаплієнко.