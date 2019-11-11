ЄС на рік продовжив санкції проти Венесуели

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Венесуели на один рік, до 14 листопада 2020 року. Санкції продовжені на тлі політичного, економічного, соціального та гуманітарного кризи у Венесуелі і постійних дій, що підривають демократію, верховенство права та повага до прав людини, – повідомляє “Європейська правда”.

Санкції передбачають ембарго на зброю та обладнання для внутрішніх репресій, а також заборону на поїздки і заморожування активів для 25 високопоставлених чиновників, відповідальних за порушення прав людини та/або підрив демократії і верховенства права у Венесуелі. “Мета цих заходів – допомогти просуванню спільних демократичних рішень з метою досягнення політичної стабільності в країні.

Цільові заходи є гнучкими та оборотними і покликані не завдати шкоди населенню Венесуели”, – йдеться в заяві. Як відомо, у Венесуелі триває конституційний і економічна криза.

На тлі цих подій голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який травня 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатен виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.