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ЄС на рік продовжив санкції проти Венесуели

11.11.2019

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Венесуели на один рік, до 14 листопада 2020 року. Санкції продовжені на тлі політичного, економічного, соціального та гуманітарного кризи у Венесуелі і постійних дій, що підривають демократію, верховенство права та повага до прав людини, – повідомляє “Європейська правда”.

Санкції передбачають ембарго на зброю та обладнання для внутрішніх репресій, а також заборону на поїздки і заморожування активів для 25 високопоставлених чиновників, відповідальних за порушення прав людини та/або підрив демократії і верховенства права у Венесуелі. “Мета цих заходів – допомогти просуванню спільних демократичних рішень з метою досягнення політичної стабільності в країні.

Цільові заходи є гнучкими та оборотними і покликані не завдати шкоди населенню Венесуели”, – йдеться в заяві. Як відомо, у Венесуелі триває конституційний і економічна криза.

На тлі цих подій голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і прийняв присягу. Він заявив, що Ніколас Мадуро, який травня 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатен виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

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