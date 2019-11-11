СБУ викрила податківців, “крышевавших” нелегальне виробництво сигарет

У Дніпропетровській області СБУ викрила податківців, які сприяли ухиленню від сплати акцизного податку тютюновою фабрикою понад 1,6 мільйона гривень.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент фабрики розробив механізм ухилення від сплати податків через виготовлення неврахованої продукції. «Прикривали» угоду посадові особи державної податкової служби.

Під час обшуків за місцями виробництва і зберігання «лівої» продукції правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та оригінали первинної фінансово-господарської документації.

Слідчі дії також відбулися у приміщеннях податкової та фіскальної служб Дніпропетровщини. Виявлено документальні матеріали та носії інформації, які будуть долучені до матеріалів справи в якості доказів.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.