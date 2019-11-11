Компанія Ріната Ахметова закриває торговельну мережу “Брусничка”

Компанія ” Український ритейл Ріната Ахметова закриває свою мережу продуктових магазинів Брусничка. Місяць тому стартувала процедура банкрутства компанії.

ТОВ Український ритейл (входить у групу СКМ Ріната Ахметова), якій належить мережа Брусниця, вирішила закрити свої магазини. Про це розповіли журналістам три джерела — два директори торговельних мереж та керівник девелоперської компанії. «Остаточне рішення про закриття бізнесу вже прийнято, магазини поступово закривають», — повідомив директор торгової мережі, що побажав залишитися неназваним.

Факт догляду мережі з ринку підтвердив і директор компанії ” Український ритейл Євген Хворостянко.

Брусниця — це друга українська мережа після Амстора Вадима Новинського, яка закривається після початку війни на Донбасі.

Відхід з ринку торговельної мережі Ріната Ахметова може виявитися не надто простим і тихим, відзначає видання.

У середині жовтня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства компанії ” Український ритейл за заявою її генерального директора. Загальна кредиторська заборгованість компанії становить 1,098 млрд грн, сказано у визначенні суду. Банкам компанія повинна коло 186 млн грн, працівникам — 6,5 млн грн. Але найбільша заборгованість у розмірі 652 млн грн у рітейлера перед постачальниками.

«Для більшості мереж нормальним є борг перед постачальниками у розмірі 20-30 млн грн, якщо мова йде про заборгованості в 100 млн грн — це вже поганий сигнал. В даному випадку, сума просто величезна і перевищує 600 млн грн. Це свідчить про те, що у мережі величезні проблеми і швидше за все, її очікує процедура банкрутства», — повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Активів компанії не вистачить, щоб розрахуватися з усіма боргами. Балансова вартість активів Українського рітейлу становить близько 223 млн грн, а розмір дебіторської заборгованості — близько 34 млн грн.

«У них вже давно є проблеми з розрахунками з постачальниками. Я працюю через дистриб’ютора, але весь час доводиться нагадувати про себе, щоб отримати хоч частину оплати за поставлений товар. Краще всього працюють загрози звернутися в суд або силові органи. Створюється враження, що менеджери компанії отримують якийсь бонус за те, щоб збільшити відстрочення платежу», — розповів НВ Бізнес на умовах анонімності власник компанії — виробника соусів, співпрацює з мережею Брусничка. За його словами, такі складнощі у торговельній мережі почалися ще в 2014-2015 рр.

oligarh.media