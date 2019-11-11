Після зустрічі з Зеленським люди міністра США отримали нафтогазове родовище в Україні

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром енергетики США Ріком Перрі, його соратники виграли тендер на розвідку покладів нафти і газу в Україні. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що зустріч між Зеленським і Перрі відбулася через місяць після інавгурації. Перрі вручив новому президенту список «своїх» людей, яких він рекомендував в якості консультантів. Одним з них став Майкл Блейзер.

Характерно, що вже через тиждень Блейзер разом зі своїм партнером Алексом Крэнбергом подали заявку на розвідку нафти і газу Варвинського родовища (Чернігівська область).

Крім американських інвесторів, в конкурсі брала участь ще одна компанія, яка хоч і пропонувала помітно більшу вартість, але зазнала поразки в тендері. Таке рішення було прийнято, нібито, через те, що друзі міністра енергетики США володіють кращими фінансовими і технічними можливостями.

Відзначається, що Крэнберг – великий донор республіканської партії, яка підтримує президента США Дональда Трампа.