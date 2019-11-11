Кулеба: Війна з Росією закінчиться після виплати репарацій і повернення Криму

Російсько-українська війна завершиться після того, як країна-агресор поверне всі окуповані території, включаючи Крим, і виплатить репарації. Про це заявив віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє «РБК-Україна».

Віце-прем’єр зазначив, що поки невідомо, яку шкоду РФ завдала своїм вторгненням на Донбас.

«Там розпиляли і вивезли заводи, там шахти затоплені, якщо є екологічна катастрофа – всі ці цифри треба вважати», – заявив Кулеба.

Він додав, що виступає за нормалізацію відносин з Росією, однак лише після того, як країна-агресор «заплатить ціну за свої дії.

« Я за те, щоб війна з Росією закінчилися. Я за те, щоб у довгостроковій перспективі ми нормалізували свої стосунки, але це не буде за принципом «взяли і забули»…І кінець війни – це гроші, заплачені за агресію, і повернення Криму, скільки б часу на це не пішло», – сказав Кулеба.

За його словами, зараз світове співтовариство прийняло «балтійську модель» щодо Криму, за прикладом Литви, Латвії та Естонії, які були захоплені СРСР. Захід не визнавав ці країни частиною Радянського союзу, але продовжував взаємодіяти з «червоною імперією» по інших напрямках.

«Війна почалася з Криму – війна Кримом і закінчиться. І ми в цій війні будемо воювати за Крим. Воювати — я маю на увазі, перш за все, політико-економічним шляхом», – сказав віце-прем’єр.

Він додав, що півострів повернеться в Україну, після максимального ослаблення Росії, коли Крим «просто вислизне з її ослаблих рук».