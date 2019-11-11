Дорогу молодим? У «Слуги народу» визначилися, хто може замінити скандального Яременко

На посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка претендують четверо нардепів від «Слуги народу».

Як стало відомо з власних джерел, визначили кандидатів на зборах фракції у понеділок, 11 листопада.

Цікаво, що трьом з кандидатів на таку високу посаду ще навіть не виповнилося 30 років: Святослав Юраш (23), Марина Бардіна (26), Єлизавета Ясько (29). Четвертим претендентом є Микита Потураєв, якому 49 років.

При цьому поки що за кандидатів у «Слуги народу» вирішили не голосувати, оскільки глава фракції Давид Арахамія заявив, що буде проведено партійний праймеріз.

Єлизавета Ясько

Марина Бардіна

Микита Потураєв

Святослав Юраш