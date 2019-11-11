У Києві 21-річний п’яний «мажор» на Lexus влетів у пішоходів, загинула дівчина

У ніч на 11 листопада в Києві сталося ДТП, в результаті якого загинула 20-річна дівчина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Трагедія сталася біля станції метро «Осокорки» на проспекті Миколи Бажана. Правоохоронцями було встановлено, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждали двоє пішоходів. Зокрема, Lexus в некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих.

Від отриманих травм 20-річна дівчина загинула на місці, 23-річний хлопець був госпіталізований. За кермом автомобіля Lexus перебував 21-річний молодий чоловік. За попередньою інформацією, за кермо він сів у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.