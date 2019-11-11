Політолог: вказівка Мосейчук озвучити вимогу «перестати критикувати президента» дав особисто Коломойський

Політтехнологи президента Зеленського, які причетні до його перемоги на виборах, втратили всі креативні заготовки і вже відкрито дають команду всім публічним людям з оточення Зеленського закривати рот всім критикам і недоброзичливцям глави держави.

Поки що це відбувається в м’якій формі. Не дарма ж телеведуча «Право на владу» Наталія Мосейчук в минулий четвер прямо заявила, що критикувати президента – це воювати проти своєї держави. Про це у своєму блозі пише політолог Тарас Чорновіл.

Він зазначає, наївно думати, що такі резонансні заяви Мосейчук від себе особисто стала б озвучувати. Це головні вступні не тільки від політтехнологів, але і від власника «1+1». Це його стиль – закривати рот неугодним. Там же крок вправо, крок вліво і доплати в конверті заблокують.

За словами політолога, Зеленський готовий придушити свободу слова, порвати відносини з МВФ і всім світом, але Коломойського не здасть і кримінального переслідування олігарха не допустить, як і позбавлення останнього награбованих коштів. Так само і з усіма головними кадрами. Для показухи є дрібні «слуги», тільки їх можна пожурити публічно.