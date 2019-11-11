Екологія в картинках: 5 мультфільмів про те, як допомогти планеті

Сталий розвиток — не просто модне словосполучення, а єдиний спосіб зберегти планету та нашої на ній існування хоча б приблизно схожими на те, що є зараз (і навіть зробити краще). І зусилля повинні бути спільними, глобальними, — без співпраці нічого не вийде, у сучасному світі всі країни і люди пов’язані один з одним.

Про це можна говорити офіційною мовою ООН (як у Програмі сталого розвитку до 2030 року, яку підписали і намагаються з перемінним успіхом виконувати країни-члени ООН):

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Але можна і так безпосередньо, як Грета Тунберг, — розсерджена школярка зі Швеції. А можна розповідати про екологічні проблеми та шляхи їх вирішення художньою мовою, як це роблять творці мультфільмів в нашому списку.

Таємниця Келлс, Cartoon Saloon

Спільне виробництво Франції, Бельгії та Ірландії. Історія про пригоди хлопчика-ченця Брендана і порятунок Келлської книги на початку IX століття.

Дух природи, в образі дівчинки Ашлин, прожив багато століть поруч з людьми і очима диких звірів бачив кровопролитні війни між народами. І як паралельно існувала природа і розквітала краса на тлі страждань. Втілення цієї краси — книга, розмальована чорнилом із соку лісових рослин.

До речі, Келлська книга — цілком реальна, це одна з найбільш знаменитих середньовічних рукописних книг. Вона створена приблизно в 800 році в Ірландії і прикрашені розкішними мініатюрами та орнаментами. Зараз книга зберігається в Трініті-коледжі в Дубліні.

Навсікая з Долини вітрів, Хаяо Міядзакі

Легендарна японська антиутопія про те, як одного разу людство вичерпало ресурси планети, все біологічне розмаїття переродилось, і землю вкрив отруйний ліс, який, захоплює село за селом, знищуючи їх мешканців.

Але на землі залишилися поселення людей, які жили в гармонії з природою і виживають з її допомогою. Генерують електроенергію з допомогою вітру і займаються стійким сільським господарством.

«Мавка. Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, Film.ua.

Один з найбільш очікуваних українських мультфільмів, прем’єра якого відбудеться в 2020 році. Мета мультфільму — показати українську культуру у всіх її проявах — традиції, ритуали, візуальне мистецтво, музика. І привернути увагу до екологічних проблем — вимирання все більшого числа представників української флори і фауни, занесених до Червоної книги України, а також вирубки українських пралісів.

Творці навіть ініціювали благодійну акцію «Будинок для Рисі», мета якої — допомогти рисі і її дитинчатам вижити в українських лісах. Кошти, зібрані під час акції, направляються на дослідження популяції євразійської рисі на Поліссі. Акція “Будинок для рисі” перемогла у конкурсі Глобального договору ООН “Partnership for Sustainability Award” 2018.

Запаковані в пластик, PlastikWood Animations

Ця анімація — частина інтерактивного арт-проекту, який складається з 1000 кв. метрів інсталяцій, перформансів і анімацій створених зі сміття. Студія зробила мультфільм про Гарбі (від англ. garbage – сміття) – дівчині, яка живе в місті сміття, Трешополисе. Знятий у форматі стоп-моушн.

Для створення проекту сотні киян збирали сміття протягом шести місяців. Це запобігло попадання в навколишнє середовище тисяч одиниць пластику. На даний момент повну версію мульта можна подивитися на виставці «Wrapped in Plastic».

Найбільший урок у світі-ООН

Дізнатися більше про всіх 17 цілях сталого розвитку програми ООН діти і дорослі можуть завдяки мультику довжиною всього 6 хвилин.

«Для життя нам потрібні три речі – чиста вода, свіже повітря і здорова їжа. Без них ми довго не протягнемо, незважаючи ні на які смартфони», – йдеться в ролику. Адже і не скажеш.

Як повідомляв портал»Навколо світу. Україна», в усьому світі посилюються активні кліматичні та зоозахисні протести, а термін «кліматична страйк» названий «словосполученням 2019 року» за версією Google.

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