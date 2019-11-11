Тепер експорт аграрної продукції становить майже $16 мільярдів, з яких майже половина — це кукурудза.

З січня по вересень 2019 року Україна збільшила експорт агропродукції на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тепер він становить 15,8 мільярда доларів. Про це повідомила прес-служба аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в понеділок, 11 вересня.

В цілому зовнішньоторговельний обіг продукції АПК за звітний період досяг 19,97 мільярда доларів США, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. При цьому обсяги експорту рослинної продукції склали 93,1%, а тваринницької — 6,9%. Згідно з повідомленням, за кордоном найбільш затребувані українська кукурудза — 43,3% усього експорту, рослинна олія — 20,8% і насіння олійних культур — 10,5%.

За дев’ять місяців найбільшими ринками збуту української сільгосппродукції стали Азія (41,4% від усього експорту), країни ЄС (майже 34%) і Африка (15,2%). Серед країн-імпортерів лідирують Китай (8,6%), Єгипет (7,5%), Нідерландів (7,1%), Індія (7,1%), Туреччина (6,7%).