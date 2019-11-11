Соціолог розповів, як їм вдалося провести гучний опитування в «ЛДНР»

Директор «Нью-імідж маркетинг груп» Олег Синаюк розповів, як стало можливим дослідження настроїв жителів ОРДЛО. Про це повідомляє «Українська правда».

За його словами, людей, які опитували респондентів, було близько двадцяти. Вони добиралися на захоплені території Донбасу по одному — з Харкова, Сум, Дніпра, Полтави за своїми маршрутами. Анкети друкувалися на місцях.

Кожен з них говорив співрозмовникам, що задає питання «без прив’язки до будь-якої влади». Мета — «максимально розслабити» опитуваних. Хитрість спрацювала, розмовляти відмовилися лише 22% осіб. Найважчі для роботи місця – Донецьк і Луганськ. При цьому, стверджує Синаюк, ніхто з дописувачів не помітив, що у респондентів «була якась заляканість».

При цьому, інтерв’юери не зверталися до «ветеранам війни» і тим, хто, на їхню думку, міг викликати міліцію».

Раніше були опубліковані результати опитування, згідно з яким жителі окупованих Донецької і Луганської областей, негативно ставляться до Володимиру Зеленському, звинувачують у війні Україну і вважають, що Донбас має відновлюватися за її рахунок під контролем Росії, сама ж РФ ні в чому не винна. Після цього радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що довіряти опублікованими результатами опитування жителів окупованих територій, проведеного Українським інститутом майбутнього і «Дзеркалом тижня. Україна» за допомогою компанії «Нью імідж маркетинг груп», неможливо.