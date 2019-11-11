НАБУ нагрянуло відомий в банк за екс-помічником Гонтарєвої

Співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління Олександра Писарука.

Про це повідомляє «Новий час» з посиланням на власне джерело, який «близьке до ситуації».

Високопоставлений чиновник в Раффайзене підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно знаходяться в офісі банку, проте відмовився уточнити причину.

За даними видання, Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Олександр Писарук в 2014-15 роках працював першим заступником голови НБУ Валерії Гонтарєвої (2014-2018), яка виїхала жити в Лондон. До цього з 1997 року працював у банку ING, а з 2010 по 2014-й був регіональним керівником цього банку в Центральній і Східній Європі.

АТ “Райффайзен Банк Аваль” зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку — 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.