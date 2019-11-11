Голосування за ринок землі скасовується: у «Слуги народу» знову назрів розкол

У вівторок, 12 листопада, у Верховній Раді не відбудеться голосування за гучний законопроект про ринок землі із-за розбіжностей всередині фракції «Слуга народу», складовою монобольшінство.

Про це повідомляють джерела. На коли переноситься вирішення питання – поки неясно.

Той варіант змін до законодавства, який пропонується прийняти зараз, не влаштовує більшість народних депутатів. Отже, «розкол» у «Слуги народу» привів до нової проблеми: навіть з урахуванням ймовірних голосів фракції «Голос» законопроект – провальний.

Підтвердила це в своєму Facеbook і народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. За її словами, у порядку денному на 12 листопада першим пунктом стояли закони про землю, проте ближче до вечора 11 листопада з’явився новий документ, де про них ні слова.

«Ще на погоджувальній раді пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали «слуги» і «Голос». Але все ж відкладається. Це означає одне – голосів у «слуг» на ці недосконалі закони немає», – пояснила вона.