На Донбасі 7 обстрілів, поранений військовий

Протягом доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, під обстрілом отримав поранення військовослужбовець.
Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Штаб зафіксував три обстрілу у Луганського, також неподалік Південного, Гнутового, Верхньоторецької, Богданівки.
10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Також у штабі ООС повідомили про поранення чотирьох військових.
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