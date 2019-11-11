Уряд України запустило проект «Ліс в смартфоні»

Державне агентство лісових ресурсів України розвернуло новий проект. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

В уряді розповіли, що електронний реєстр заготівлі деревини охопив шість областей. А саме Київську, Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Волинську та Тернопільську.

Станом на 11 листопада оприлюднили інформацію про 30 600 дозвільних квитки на заготівлю деревини.

На сайті lk.ukrforest.com є перелік квитків та карта рубок. Там можна вибрати потрібну область, лісове господарство, лісництво, квартал, тип рубок, їх статус та період проведення.

Таким чином кожен громадянин може перевірити законність рубок.

Для більш зручної роботи необхідно включити геолокацію. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться положення в лісі. А людина побачить інформацію про рубці.

Однак у разі відсутності дозвільного квитка в Кабміні закликали звернутися в лісництво або викликати поліцію.

Також у Держагентстві зазначили, що на фінальній стадії знаходиться розробка реєстру лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду і лікувальних трав.