У Львівській області за допомогою дрона намагалися переправити в Польщу 50 пачок сигарет

Прикордонники, під час моніторингу українсько-польського кордону, викрили спробу незаконного перевезення цигарок у Львівській області.

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Відомо, що порушники за допомогою дрона намагалися переправити в Польщу 50 пачок сигарет. Однак контрабандисти не впоралися з керуванням, і їх дрон впав в 500 метрах від кордону.

«Прикордонники Мостиського загону під час моніторингу українсько-польського кордону виявили з повітря літальний апарат і сигарети. Правоохоронці в 500 метрах від кордону виявили дрон, яким протиправні елементи намагалися перемістити тютюнові вироби в сусідню країну», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що викрити злочинців вдалося також за допомогою дрона

«До вказаного місця одразу прибула група реагування від відділу Смільниця, яка і знайшла дрон-контрабандист і 50 пачок цигарок поблизу», — розповіли в прес-службі ДПСУ.