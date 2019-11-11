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Вбивство адвоката на полюванні під Житомиром: стали відомі подробиці

11.11.2019

Загинув у перестрілці єгерів і мисливців адвокат Святослав Пархоменко відкрив стрілянину першим. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Житомирської області.

В ході розслідування з’ясувалося, що адвокат першим вистрілив в одного з учасників конфлікту і тільки потім дістав поранення, від якого помер.

Правоохоронцями встановлено, що директор громадської організації Радомишльські мисливці першим здійснив постріли з пістолета Browning. Один з учасників інциденту, який зараз госпіталізований, вистрілив у відповідь, спричинивши смертельне поранення директора», — йдеться в повідомленні.

Начальник Коростишівського відділу поліції Дмитро Гаращенко заявив, що поліція вилучила у підозрюваних вся зброя і транспорт. Поліцейські встановили, що під час профілактичного обходу єгері натрапили на сімох чоловіків, яких запідозрили у браконьєрстві.

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