Рожкова намагається врятувати Писарука від НАБУ, щоб захистити каламутні схеми з ОВДП

Співробітники Національного антикорупційного бюро нагрянули в головний офіс Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати його голови правління Олександра Писарука. Який також відомий роботою в 2014-2015 роки на посаді першого заступника голови Національного банку — був правою рукою і подільником Валерії Гонтарєвої поки не втік за кордон.

Банкір в паніці намагається задіяти усі зв’язки, щоб не допустити свого арешту. На диби піднято керівництво Нацбанку: кажуть, що за Писарука активно займається нинішній перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Рожкова намагається вийти на прем’єр-міністра Гончарука і на главу офісу Президента, щоб якимось чином відкликати НАБУшников. Але поки у неї не дуже добре виходить», — розповіло джерело.

Рожкова дуже не зацікавлена в арешті Писарука, оскільки знаходиться в центрі схеми з викупу держоблігацій Мінфіну на вигідних умовах під поставных осіб.

«Саме через Писарука, тобто через Райффайзен Банк Аваль зараз купуються так звані нерезидентські пакети ОВДП, і мутятся схеми з участю колишнього голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої та їх поплічниками в МВФ. Писарука будуть намагатися витягнути», — розповіло джерело.

dubinsky.pro