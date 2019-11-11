Політолог: Зеленський вирішив оголити торс, щоб заманити Путіна на «Нормандську зустріч»

Відомий український політолог Тарас Чорновіл у своєму блозі пише про те, що він в основному за «жовтими новинами» сам зазвичай не стежить, але в даному випадку ця новина всіх сильно зачепила, соцмережі просто переповнені обговореннями, що «брутальний» зарослий президент раптом змінив імідж на «гламурненького».

Десь в якомусь відеоролику з спортзалу продемонстрував очищене депіляцією від волосся тіло. Здавалося б, хай собі, кожен дуріє по-своєму.

Тарас Чорновіл відзначає, але в даному випадку, як спалах, промайнула думка: а, якщо це видатний стратегічний план з нейтралізації ворога? Всі ж пам’ятають, що кремлівський карлик Путін любить цілувати хлопчиків в пупок. Ну, і Зеленський це знає. Сьогодні Путін ще не поспішає на «Нормандську четвірку», а Зеленський цю зустріч дуже хоче.

За словами політолога, тепер Путін побачить у випусках новин голий гладкий торс Зеленського і йому так захочеться його поцілувати, не зможе втриматися і погодиться на невідкладну зустріч. Тому той, хто думає, що хитрощі в Офісі президента мало, той глибоко помиляється. Марно деякі недооцінюють президента і його команду.