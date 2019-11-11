Україна і Катар лібералізують авіаперевезення

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та президент Адміністрації цивільної авіації Катару підписали протокол про внесення змін і доповнень в угоду про повітряне сполучення, який дозволить лібералізувати умови здійснення регулярних повітряних перевезень між двома країнами.

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

«Підписання сьогоднішньої протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження по кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн», — підкреслив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр додав, що підписання протоколу дозволить забезпечити створення та функціонування правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних зв’язків.

Підписання документа сприятиме розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму і подальшому розширенню географії польотів авіакомпаній.

Нагадаємо, в листопаді минулого року набула чинності угода між Україною і Катаром, згідно з яким скасовується візовий режим для громадян обох країн.