«Безцінний» майно: в декларації «Слуги народу» знайшлася кішка Маруся

Нардеп від партії «Слуга народу» Анастасія Красносільська внесла в декларацію свою кішку на ім’я Маруся.

Тварина позначено як «коштовне нерухоме майно».

Відзначається, що в електронній декларації вказана дата придбання прав на володіння кішкою 1 вересня 2016 року.

«Кішка Маруся — безцінна», — йдеться в описі «майна».

Зауважимо, що перше фото з Марусею на сторінці Красносільської в соцмережах з’явилося восени 2015 року. На знімку четырехлапое створення ще зовсім кошеня і сидить в сумці.

Ще одне фото кішки було опубліковано в 2017 році. На ньому Маруся вже досить доросла і «читає» книжку разом з господинею.

Варто зауважити, що Красносільська любить «котячий» гумор. Зокрема, вона показувала слайди робочої презентації з зображеннями Гарфілда.

Але любить депутат і собак, — з ними теж є фотографії.

Добре вона відноситься і до гризунів:

Анастасія Красносільська народилася в 1984 році в Києві, їй 35 років, і за освітою вона юрист. Відома як експерт з податкового законодавства, займалася створенням Вищого антикорупційного суду і боротьбою з корупцією в масштабах України і Європи.

Вона була помічником депутата Павла Різаненка, а в 2019 році пройшла у партію «Слуга народу» восьмим номером у списку. Входить у комісію з питань правових реформ, очолює парламентський комітет з питань антикорупційної політики.