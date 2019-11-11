Зеленський не хоче мати справу з тими, хто тягне його на дно — політтехнолог

Президент не присутній на з’їзді партії «Слуга народу».

Таку думку в ході прес-конференції в інформаційному агентстві «ГолосUA» висловив політтехнолог Олександр Теплюк.

З’їзд партії «Слуга народу» пройшов формально і залишився непоміченим, зазначив експерт.

За словами А. Теплюка, партія не показала жодних досягнень. Цілком передбачувано, що рейтинг партії «Слуга народу» впаде «нижче плінтуса» ще до Нового року.

Політтехнолог підкреслив: «Цілком очевидно, що майбутні місцеві вибори покажуть партії Зеленського. Судячи з усього, для партії «Слуга народу» воно не буде першим, хоча б було другим».

Експерт назвав примітним, що на з’їзді партії «Слуга народу» не було публічно заявлено ні про які реальні досягнення. На з’їзді «Слуги народу» не був присутній Президент. Це свідчить про те, що Президент не хоче мати з ними справу.

«Зеленський не хоче мати справу з тими, хто тягне його на дно», — резюмував А. Теплюк.