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НАБУ відпустило вночі главу правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука

12.11.2019

12 листопада Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід Писаруку

НАБУ відпустив затриманого голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука в ніч з понеділка на вівторок. Як повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, це сталося після того, як Писаруку оголосили підозру у справі про пограбування рефінансування на 1 мільярд 200 мільйонів гривень, яке було виділено на один з банків».

У вівторок, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд України обере Писаруку запобіжний захід.

«Писаруку інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Мова йде про підготовку рішення правління НБУ про виділення 1,2 мільярда гривень рефінансування, яке було виділено на один з банків», — поінформував Лещенко.

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