НАБУ відпустило вночі главу правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука

12 листопада Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід Писаруку

НАБУ відпустив затриманого голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука в ніч з понеділка на вівторок. Як повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, це сталося після того, як Писаруку оголосили підозру у справі про пограбування рефінансування на 1 мільярд 200 мільйонів гривень, яке було виділено на один з банків».

У вівторок, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд України обере Писаруку запобіжний захід.

«Писаруку інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Мова йде про підготовку рішення правління НБУ про виділення 1,2 мільярда гривень рефінансування, яке було виділено на один з банків», — поінформував Лещенко.